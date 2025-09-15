"التجارة" تضبط متجراً إلكترونياً للعود والعطور أوهم المستهلكين بالفوز بسيارة "فاخرة" عند الشراء

وتشدد الوزارة على أهمية الالتزام بضوابط الإعلان في التجارة الإلكترونية وعدم إيهام المتسوقين أو خداعهم حتى لا يكون المتجر ومالكه عرضة للغرامات المالية التي تصل إلى مليون ريال، أو عقوبات الحجب والإغلاق للموقع، والمنع عن مزاولة النشاط.