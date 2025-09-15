"التجارة" تضبط متجراً إلكترونياً للعود والعطور أوهم المستهلكين بالفوز بسيارة "فاخرة" عند الشراء

ضبطت وزارة التجارة متجراً إلكترونياً مخالفاً لقيامه بإعلان مُضلل تضمن صورة لسيارة "فاخرة" وعبارات تحفز على الشراء، وأوهم المستهلكين أنه عند شراء مجموعة منتجات (PACKAGE) سيكون بانتظارهم سيارة "فاخرة" للفوز بها.
وعلى الفور، ألزمت الوزارة المتجر (المتخصص في بيع العود والعطور) بإزالة الإعلان المخالف، وتم إحالة مالك المتجر إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية والتي أثبتت المخالفة، وأصدرت بحقه غرامة مالية لمخالفته أحكام نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.
وتشدد الوزارة على أهمية الالتزام بضوابط الإعلان في التجارة الإلكترونية وعدم إيهام المتسوقين أو خداعهم حتى لا يكون المتجر ومالكه عرضة للغرامات المالية التي تصل إلى مليون ريال، أو عقوبات الحجب والإغلاق للموقع، والمنع عن مزاولة النشاط.