في حائل: الاستثمار الاجتماعي يحوّل العمل الخيري إلى نماذج مستدامة بالقطاع غير الربحي

أكد المدرب والمستشار عدي بن سعيد الشمري، الذي قدّم المبادرة الوطنية للتعريف بـ«الاستثمار الاجتماعي» بحضور رجال الأعمال، وقيادات الجمعيات الأهلية، والجهات المانحة، ورواد الأعمال الاجتماعيين في منطقة حائل، أن الاستثمار الاجتماعي سيُحوّل المشاريع الخيرية والتطوعية إلى نماذج استثمارية مستدامة.
وأشار الشمري، خلال المبادرة التي نالت استحسان الحضور من رجال الأعمال، إلى أن هذا النوع من الاستثمار يجمع بين العائد المالي والأثر الاجتماعي والبيئي.
واستعرض الشمري قصص نجاح وتجارب محلية وعالمية مكّنت القطاع غير الربحي من الانتقال من الاعتماد على التبرعات الموسمية والدعم التقليدي – إلى تبني مشروعات استثمارية ذات أثر، تضمن استدامة الموارد، وتعزّز قدرة الجمعيات على الابتكار وتقديم حلول عملية لتحديات المجتمع.
كما قدّم للمشاركين نماذج أعمال لمشروعات ذات أثر اجتماعي، وعرّفهم على أدوات قياس الأثر الاجتماعي والبيئي والصحي والاقتصادي، إضافة إلى آليات بناء شراكات بين رجال الأعمال والجمعيات والقطاع الخاص والجهات الداعمة، تحت إشراف الجهاز الحكومي المعني.
من أبرز الفرص التي نوقشت خلال المبادرة: الزراعة المستدامة، برامج التمكين الاقتصادي، التعليم، الصحة، مشاريع تنمية الشباب، والمبادرات البيئية.