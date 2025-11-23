في حائل: الاستثمار الاجتماعي يحوّل العمل الخيري إلى نماذج مستدامة بالقطاع غير الربحي

أكد المدرب والمستشار عدي بن سعيد الشمري، الذي قدّم المبادرة الوطنية للتعريف بـ«الاستثمار الاجتماعي» بحضور رجال الأعمال، وقيادات الجمعيات الأهلية، والجهات المانحة، ورواد الأعمال الاجتماعيين في منطقة حائل، أن الاستثمار الاجتماعي سيُحوّل المشاريع الخيرية والتطوعية إلى نماذج استثمارية مستدامة.