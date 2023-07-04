اتفاقيةَ جديدة يوقّعها "معهد الصناعات الغذائية" لزيادة التوطين في قطاع الغذاء

وقّع معهدُ الصناعات الغذائية اتفاقيةَ تدريب وتطوير مع شركة نقاء للمياه، بهدف توظيف كوادر وطنية بتخصصات مهنية تتناسب مع جميع احتياجات الشركة في مجال صناعة الغذاء.
ومثّل التوقيعَ المديرُ التنفيذي لمعهد الصناعات الغذائية إبراهيم بن سعود العقيلي، والرئيس التنفيذي للشركة نقاء ماجد الرفدي.
وأوضح العقيلي أن المعهد مستمرّ في تنفيذ خطة استراتيجية تعتمد بشكل أساسي على تنويع وتطوير الشراكات بين مختلف الجهات، وإيمانًا بأن التدريب هو العنصر الأهمّ في منظومة العمل، ويضمن الحصول على منتج ينافس في الأسواق العالمية.
يذكر أن معهد الصناعات الغذائية وقّع خلال الربع الأول من العام الجاري، العديدَ من الشراكات والاتفاقيات التي تساعد في تفعيل التدريب والتوطين داخل السوق، وبالأخص عالم صناعة الغذاء.