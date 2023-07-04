اتفاقيةَ جديدة يوقّعها "معهد الصناعات الغذائية" لزيادة التوطين في قطاع الغذاء

وأوضح العقيلي أن المعهد مستمرّ في تنفيذ خطة استراتيجية تعتمد بشكل أساسي على تنويع وتطوير الشراكات بين مختلف الجهات، وإيمانًا بأن التدريب هو العنصر الأهمّ في منظومة العمل، ويضمن الحصول على منتج ينافس في الأسواق العالمية.