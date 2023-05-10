إجراء 3 عمليات قسطرة قلبية ناجحة لأطفال رُضّع في القصيم

وذكر تجمع القصيم الصحي أن أولى الحالات كانت لرضيع حديث الولادة يبلغ من العمر 20 يومًا ويزن 2 كيلوجرام، ويُعاني من ثقب في القلب وضيق شديد في مخرج الدم إلى الرئة مع عدم استقرار نسبة الأوكسجين في الدم ونوبات إزرقاق متكررة، وبعد تشخيص الحالة قام الفريق الطبي بوضع دعامة على مخرج البطين الأيمن أدى إلى تحسن واستقرار تدفق الدم إلى الرئة وتحسن مستوى أوكسجين الدم.