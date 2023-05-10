إجراء 3 عمليات قسطرة قلبية ناجحة لأطفال رُضّع في القصيم

أجرى الفريق الطبي بمركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم 3 عمليات قسطرة وريدية عاجلة لثلاثة مواليد حديثي الولادة خلال الأسبوع الماضي، وتكللت بالنجاح.
وذكر تجمع القصيم الصحي أن أولى الحالات كانت لرضيع حديث الولادة يبلغ من العمر 20 يومًا ويزن 2 كيلوجرام، ويُعاني من ثقب في القلب وضيق شديد في مخرج الدم إلى الرئة مع عدم استقرار نسبة الأوكسجين في الدم ونوبات إزرقاق متكررة، وبعد تشخيص الحالة قام الفريق الطبي بوضع دعامة على مخرج البطين الأيمن أدى إلى تحسن واستقرار تدفق الدم إلى الرئة وتحسن مستوى أوكسجين الدم.
أما الحالة الثانية لرضيع يعاني من رباعية فالوت مع نوبات ازرقاق متكررة نتيجة نقص نسبة الأكسجين، وأجري له تدخل طبي وتركيب دعامة على مخرج البطين الأيمن، أدى إلى تحسن تدفق الدم إلى الرئة واستقرار نسبة أوكسجين الدم.
وكانت الحالة الثالثة أيضًا لحديث ولادة لديه انعكاس في شرايين القلب الكبرى مع عدم استقرار نسبة الأوكسجين بالدم، وارتفاع نسبة حموضة الدم، حيث قرر الفريق المعالج القيام بعمل "فتحة" بين الأذينين بصورة عاجلة، وعمل القسطرة وتكللت بالنجاح.