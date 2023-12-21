"التعليم" تحدد الحالات المسموح فيها بالانتقال من "الحضوري" إلى "عن بُعد"

وتابعت: الحالات المؤقتة مثل الصيانة الطارئة للمرافق، أو انقطاع التيار الكهربائي، أو عدم توفر المياه داخل المدرسة لمدة يوم واحد فقط، أو وجود خطورة على سلامة الطلاب داخل المدرسة أو في الطريق إليها مثل: الحريق أو انهيار جزء من المبنى التعليمي، أو إخلاء المبنى التعليمي لوجود تلوث أو تسرب لمواد خطرة تحتاج للتطهير لمدة يوم واحد فقط.