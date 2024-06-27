الرياض وجدة تجذبان أصحاب الثروات.. والسعودية تتوقع جذب أكثر من 300 مليونير جديد في 2024

ومن جانب آخر، وصف دومينيك فوليك، رئيس قسم العملاء الخاصين في شركة هينلي آند بارتنرز، عام 2024 بأنه لحظة محورية في هجرة الثروات العالمية، كما أشار إلى أنه "من المتوقع أن ينتقل 128 ألف مليونير إلى مختلف أنحاء العالم هذا العام، وهو رقم غير مسبوق، متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 120 ألفًا المسجل في عام 2023. في حين يواجه العالم عاصفة من التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي والاضطرابات الاجتماعية.