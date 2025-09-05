مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يعيد الحركة لشاب أقعدته تبعات عملية "خلع ولادي" أجراها قبل "17" عاماً

وأضاف د. الرفاعي أن المراجع أجريت له عقب وصوله مباشرة سلسلة من الفحوصات الدقيقة، أبرزها التصوير بالأشعة السينية X-ray والرنين المغناطيسي Mri، وأظهرت النتائج أن العملية الأولى تسببت في تشوه بمفصل الورك، وكذلك تموت عظمة الفخذ الذي أدى بدوره إلى عدم تجانس في مفصل الوركين نتيجة لتغير زوايا وشكل رأس الفخذ، مع عدم اتزان في الحوض، واختلال زوايا عظمة الفخذ، وقصر في رقبة الفخذ، ونتج عن كل ذلك أعراض حادة أبرزها آلام حادة، ومحدودية حركة مفصلي الوركين وعدم القدرة على المشي.