عبر "جدارات".. الدفاع المدني يعلن طرح وظائف للرجال والنساء

آلية التقديم على الوظائف تتم عبر الدخول على نظام المنصة الوطنية للتوظيف والتأكّد من صحة البيانات وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض لتتسنى دراسته من قِبل المختصّين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، ويتم الاختيار بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.