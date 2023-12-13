شفاعة أمير القصيم تعتق رقبة مواطن من القصاص

وأكد خلال حديثه مع أولياء الدم أن العفو عند المقدرة من صفات المؤمنين وشيم ومروءة وأخلاق أهل الإسلام ومن عزائم الأمور، سائلاً الله تعالى أن يعظم لهم الأجر والمثوبة ويجزيهم خير الجزاء ويغفر لموتاهم، واصفاً استجابتهم بالتنازل بالموقف المشرف الذي يعكس ما يتصفون به من أخلاق حميدة، وضربوا أروع الأمثلة في هذا الموقف الإنساني النبيل.