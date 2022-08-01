بالتزامن مع فصل الخدمات عنها.. بدء إخلاء عقارات حي الكدوة العشوائي بمكة

وتجدر الإشارة بأن الهيئة الملكية قد أعلنت في وقت سابق عن موعد استئناف أعمال الهدم والإزالة في منطقة الكدوة الواقعة في حي المسفلة بمدينة مكة المكرمة، على مساحة 686,056.08 متر2 تقريبًا، كأحد المناطق العشوائية الخاضعة للتطوير ضمن الاستراتيجية الشاملة التي تنفذها اللجنة الوزارية لمعالجة وضع الأحياء العشوائية في مكة المكرمة.