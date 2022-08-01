بالتزامن مع فصل الخدمات عنها.. بدء إخلاء عقارات حي الكدوة العشوائي بمكة

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عن بدء إخلاء العقارات المستهدفة بالهدم والإزالة في منطقة تطوير "الكدوة" الواقعة بحي المسفلة بمدينة مكة المكرمة.
وأشارت الهيئة إلى أن ذلك سيتزامن مع فصل الخدمات في الأيام القادمة، على أن تبدأ الجهات المنفذة في استئناف أعمال الهدم والإزالة في 15 محرم 1444هـ، وفق الحدود الموضحة بالخريطة.
وأوضحت الهيئة الملكية أنه ستعلن في الفترة المقبلة عن مقر لاستقبال ملاك العقارات، وأن من أراد الاستفسار فيمكنه التواصل عبر البريد الإلكتروني: kidwa@rcmc.gov.sa أو على الرقم الموحد 920066600.
وتجدر الإشارة بأن الهيئة الملكية قد أعلنت في وقت سابق عن موعد استئناف أعمال الهدم والإزالة في منطقة الكدوة الواقعة في حي المسفلة بمدينة مكة المكرمة، على مساحة 686,056.08 متر2 تقريبًا، كأحد المناطق العشوائية الخاضعة للتطوير ضمن الاستراتيجية الشاملة التي تنفذها اللجنة الوزارية لمعالجة وضع الأحياء العشوائية في مكة المكرمة.