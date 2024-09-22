مفتي المملكة: اليومُ الوطني احتفاءٌ بمنجزات القيادة ومسيرة عزّ واستقرار

ونوّه سماحته إلى الجهود التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظهما الله، والتي تثمر دائمًا عن تطورات كبيرة في مختلف المسارات، وتحقق المزيد من التقدم والتطور والازدهار على كافة المستويات، مشددًا على أن وجود قيادة رشيدة لهو من أكبر النعم التي تحظى بها بلادنا، وهو مما يستوجب الشكر لله تعالى ويوجب على الجميع الالتفاف حول قيادته والمساهمة الفاعلة في دعم جهودها والحفاظ على الوطن ومقدراته ومكتسباته.