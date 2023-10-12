"تعليم نجران" تدعو الطلاب للمشاركة في أولمبياد البرمجة والذكاء الاصطناعي 2024

ويمر الأولمبياد بعدة مراحل وفقًا لجدول زمني محدد، بدءًا من إتمام التسجيل، والاختبار التأهيلي، والتعرف على بيئة الاختبار، وصولًا إلى اختبار المرحلة الأولى لـ"أذكى"، ومن ثمَّ التدريب للتأهيل للمرحلة الأخيرة، ويختتم باختبار المرحلة الثانية، وإعلان النتائج.