أكثر من 2137 مستفيدًا من السلال الغذائية لـ"أيتام جدة" في رمضان

استفاد أكثر من 2137 مستفيدًا من الأيتام وأسرهم من السلال الغذائية الجافة والمفرزنة، التي وزعتها جمعية رعاية الأيتام بجدة التي يشرف عليها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وذلك بهدف التخفيف من أعباء شهر رمضان المبارك، بمشاركة مجموعة من المتطوعين الذين ساهموا في إيصال المعونات إلى منازل المستفيدين.