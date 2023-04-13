أكثر من 2137 مستفيدًا من السلال الغذائية لـ"أيتام جدة" في رمضان

استفاد أكثر من 2137 مستفيدًا من الأيتام وأسرهم من السلال الغذائية الجافة والمفرزنة، التي وزعتها جمعية رعاية الأيتام بجدة التي يشرف عليها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وذلك بهدف التخفيف من أعباء شهر رمضان المبارك، بمشاركة مجموعة من المتطوعين الذين ساهموا في إيصال المعونات إلى منازل المستفيدين.
وأوضح المدير التنفيذي للجمعية الدكتور محمد بن عبدالرحيم ناقرو، أن المنتجات الغذائية التي وزعتها الجمعية خلال شهر رمضان المبارك، تأتي ضمن حملتها (تصدق ليتيم) التي تنفذها خلال الشهر الفضيل، ودعمت الجمعية بـ 325 سلة غذائية من "بنوك البلاد و الرياض " و"مجموعة الكبير" و252 كوبونًا غذائيًا من بدجت، لتحقيق المسؤولية المجتمعية وتلبية احتياجات الأسر في الشهر الكريم.
وأضاف "ناقرو" أن المبادرات مستمرة طيلة شهر رمضان المبارك وتهدف إلى تحسين جودة الحياة للأيتام تحقيقًا لرؤية المملكة ٢٠٣٠ من خلال تقديم حزمة من الخدمات التي ترقى بحياتهم المعيشية، والمنزلية، والتعليمية، داعيًا الجميع للمشاركة في الحملة لما فيها من نفع لفئة الأيتام.
يُذكر أن جمعية رعاية الأيتام بجدة تقدم خدماتها للأيتام وأسرهم في شهر رمضان المبارك عبر العديد من المشروعات والمبادرات لتوفير الحياة الرغيدة والعيش الكريم للمستفيدين أسوة بغيرهم من المجتمع.