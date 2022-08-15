"OSN+" تحتفل بمسلسل House of The Dragon بعرض مذهل للطائرات المُسيَّرة في الرياض

ويتألف المسلسل الدرامي House of the Dragon من عشر حلقات، ويستند إلى رواية Fire & Blood للكاتب جورج ر. مارتن، وهو من إنتاجات HBO الأصلية، وسوف يعرض حصريًّا في الشرق الأوسط على OSN. . وتقع أحداث المسلسل قبل مئتي عام من أحداث Game of Thrones ، أحد أشهر الأعمال التلفزيونية خلال العقد الماضي، ويحكي قصة آل ترغارين. ومن المقرر أن تعرض الحلقة الأولى من المسلسل المرتقب حصريًّا على OSN+ يوم 22 أغسطس، بالتزامن مع العرض الأول لها في الولايات المتحدة، فيما تعرض تباعًا حلقات جديدة كل أسبوع على المنصة.