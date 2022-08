"OSN+" تحتفل بمسلسل House of The Dragon بعرض مذهل للطائرات المُسيَّرة في الرياض

تحتفل شبكة OSN+ والمنتجHBO بالمسلسل الجديد " House of the Dragon " ، الذي يبثُّ المحتوى الترفيهي المتميز الرائد في المنطقة، بالعرض الأول لمسلسل House of the Dragon، الموسم الجديد من العمل التلفزيوني الدرامي العالمي الشهير صراع العروش Game of Thrones، الذي تقع أحداثه في ماضٍ سابق لأحداث هذا الأخير.