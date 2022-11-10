"إمارة مكة" تطرح 44 وظيفة إدارية شاغرة من المرتبة الـ5 حتى الثامنة

وأوضحت الإمارة، أن الوظائف الشاغرة هي: (12) وظيفة للمرتبة الثامنة تحت مسمى (أخصائي أمن بيانات ممارس، ومصمم نظم ممارس، وأخصائي قانوني ممارس، وبمسمى رئيس قسم الحقوق)، وخمس وظائف للمرتبة السابعة بمسميات (أخصائي أمن بيانات، ومطور برامج)، ثم (25) وظيفة بالمرتبة السادسة هي: أخصائي قانوني مساعد، ورئيس قسم الحقوق، ومصمم جرافيك مساعد)، وأخيرًا وظيفتان بالمرتبة الخامسة بمسمى فني دعم تقنية معلومات مساعد.