"إمارة مكة" تطرح 44 وظيفة إدارية شاغرة من المرتبة الـ5 حتى الثامنة

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، عن توافر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة (رجال)، من المرتبة الخامسة حتى الثامنة، وترغب في شَغلها عن طريق التعاقد عبر منصة (جدارات).
وأوضحت الإمارة، أن الوظائف الشاغرة هي: (12) وظيفة للمرتبة الثامنة تحت مسمى (أخصائي أمن بيانات ممارس، ومصمم نظم ممارس، وأخصائي قانوني ممارس، وبمسمى رئيس قسم الحقوق)، وخمس وظائف للمرتبة السابعة بمسميات (أخصائي أمن بيانات، ومطور برامج)، ثم (25) وظيفة بالمرتبة السادسة هي: أخصائي قانوني مساعد، ورئيس قسم الحقوق، ومصمم جرافيك مساعد)، وأخيرًا وظيفتان بالمرتبة الخامسة بمسمى فني دعم تقنية معلومات مساعد.
ودعت الخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة (ماجستير- بكالوريوس- دبلوم) ممن يرغبون في التقديم للوظائف المعلن عنها إلى الدخول من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات"؛ ابتداءً من الاثنين 20 ربيع الثاني 1444هـ إلى يوم السبت 25 ربيع الثاني 1444هـ.