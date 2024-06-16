عبر "مسام".. "إغاثي الملك" ينتزع 1.556 لغمًا في اليمن خلال أسبوع

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو 2024م، من انتزاع 1.556 لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها 52 لغمًا مضادًا للدبابات، و1.503 ذخائر غير منفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.