"القيادة" تهنئ رئيسة جورجيا ورئيس "غويانا" بذكرى استقلال بلديهما

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للسيدة سالومي زورابيشفيلي؛ رئيسة جورجيا، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلادها.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جورجيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، بهذه المناسبة، للسيدة سالومي زورابيشفيلي.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جورجيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
وبعث خادم الحرمين الشريفين، أيضاً برقية تهنئة، للرئيس الدكتور محمد عرفان علي؛ رئيس جمهورية غويانا التعاونية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية غويانا التعاونية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث "ولي العهد"، برقية تهنئة مماثلة، للرئيس الدكتور محمد عرفان علي.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية غويانا التعاونية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.