"الصحة": أعلى معدلات الغرق تحدث لدى الأطفال.. وهذه الإرشادات الوقائية تحميهم

أكّدت وزارة الصحة أن أعلى معدلات الغرق تحدث لدى الأطفال، معددة عدداً من أساليب الوقاية من حالات الغرق التي يجب الأخذ بها جيداً.
وقالت الوزارة في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، إن الغرق هو ثالث أهم أسباب الوفيات الناجمة عن الحوادث في العالم، وإن معدل
أعمار الأطفال بين عام وأربعة أعوام هو أعلى معدل بالعالم، تليه فئة الأطفال بين 5 و9 أعوام.
وحول الفئات الأكثر عرضة للغرق أوضحت أنهم الأطفال الذين يعيشون قرب مصادر المياه المكشوفة وأحواض السباحة.
ونصحت الوزارة باتباع عددٍ من الإرشادات للوقاية من خطر الغرق، من بينها تركيب الحواجز لتغطية الآبار وأماكن لعب الأطفال في رياض الأطفال وتسييج المسابح، وتعليم الأطفال السباحة ومبادئها الأساسية في سن الدراسة، والانتباه لأماكن المياه المكشوفة، ومعرفة طريقة الإسعافات الأولية لإنقاذ الغريق.