"الصحة": أعلى معدلات الغرق تحدث لدى الأطفال.. وهذه الإرشادات الوقائية تحميهم

وقالت الوزارة في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، إن الغرق هو ثالث أهم أسباب الوفيات الناجمة عن الحوادث في العالم، وإن معدل

أعمار الأطفال بين عام وأربعة أعوام هو أعلى معدل بالعالم، تليه فئة الأطفال بين 5 و9 أعوام.