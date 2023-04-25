طلب موقع goal من تطبيق "ChatGPT" للذكاء الاصطناعي، اختيار التشكيل الأفضل للمنتخب السعودي لكرة القدم؛ لتأتي الاختيارات على نحو لم يخْلُ من الغرابة.
فجاء الرد أولًا بجملة: "يُعتبر التشكيل المثالي لمنتخب السعودية عبر التاريخ موضوعًا شائكًا ومتنازعًا عليه بين عشاق الكرة السعودية؛ لكنني سأحاول تقديم التشكيلة الأكثر شيوعًا وفقًا للتحليلات والآراء الشائعة".
محمد الدعيع (حراسة المرمى): الملقب بـ"الأخطبوط" حصد الدعيع أربع بطولات دولية، كأس آسيا وكأس العرب، إلى جانب كأس الخليج "مرتين"، بالطبع هذا بخلاف الألقاب الفردية الذي حصدها كأفضل حارس في أكثر من مناسبة.
ووفق ما نقله الثلاثاء موقع "روسيا اليوم" نال الأسطورة السعودية شرف المشاركة في ثلاث نسخ من كأس العالم 1994م، 1998م 2002م؛ إذ كان ضمن الجيل الذي حقق إنجاز التأهل لدور الـ16 في نسخة 94.
تاريخ المنتخب السعودي لم يمر عليه لاعب بهذا الاسم، والغريب أن التطبيق أظهر اسم عائلته "الشهراني" في تشكيل اللغة الإنجليزية، وعندما تم تحديد اللغة العربية كبديل، ظهر اسم عائلته "الشهري".
لا أحد يعلم أيقصد ياسر الشهراني، الذي في الأساس يلعب كظهير أيسر وليس أيمن، أم يحيى الشهري، الذي أيضًا يلعب كجناح أيمن وليس ظهيرًا!
مثَّل قطبيْ جدة خلال مسيرته في الملاعب، محققًا الإنجازات، وكذلك فعل مع الأخضر.
"الخليوي" كان أحد الركائز الأساسية في كأس العالم 1994م، وقت ما صعدت الكتيبة الخضراء لدور الـ16 لأول مرة في تاريخها، وهو الإنجاز الذي لم ينجح المنتخب السعودي في تكراره حتى يومنا هذا، وشارك كذلك في مونديال 1998م، بخلاف احتلاله المركز الرابع مع الأخضر في كأس القارات 1999م.
لم يمثل الأخضر إلا في 11 مباراة فقط، والمثير في الأمر أن أغلبها وديات، لكن التطبيق يراه ضمن الأفضل في تاريخ الأخضر!
ولعب "البيشي" للأهلي والنصر والفيصلي في سنواته الأخيرة.
الملقب بـ"الفتى الذهبي"، وأحد السعوديين القلائل الذين خاضوا تجربة احتراف ناجحة في أوروبا.
ولُقّب أيضًا بـ"الخارق"؛ فهو مَن صرّح من قبلُ بأنه أخفى إصابته بقطع في الرباط الصليبي؛ من أجل المشاركة في كأس العالم 2002م، وأرسل التقارير الطبية الخاصة بصديقه بدلًا من تقاريره!
شارك في ثلاث نسخ من المونديال 1998 و2002 و2006م، وخاض أكثر من 100 مباراة بقميص الأخضر.
شارك في أربع نسخ لكأس العالم، أعوام 1994 و1998 و2002 و2006، وكان ضمن المشاركين في إنجاز الصعود لدور الـ16 في أول نسخة.
شارك الهريفي في نسخة وحيدة من كأس العالم، لكنها كفت ووفت، إذ صعد بالأخضر لدور الـ16 عام 1996م.
وحصد فهد جائزة هداف كأس آسيا 1992م، بخلاف منافسته على العديد من الألقاب الفردية.
يصفونه باللاعب الأفضل في تاريخ الأخضر على كل المستويات والأسطورة الأبرز.
حصد مع الأخضر كأس آسيا 1988م و1996م، إلى جانب مشاركته في كأس العالم 1998م، محرزًا هدفًا في شباك منتخب جنوب إفريقيا.
صاحب أفضل هدف في كأس العالم 1994م باختيار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وثاني أفضل هدف بشكل عام في تاريخ المونديال؛ إذ سجله في شباك بلجيكا.
لُقب بـ"مارادونا" وحصد مع الأخضر كأس الخليج 1994م، وشارك في نسختي كأس العالم وكأس القارات 1992م.
الملقب بـ"كابتن ماجد"، حصد مع الأخضر لقب كأس آسيا لأول مرة في تاريخه عام 1984، وكذلك التأهل للمرة الأولى لدورة الألعاب الأولمبية بالعام نفسه، وفي عام 1994 صعد به لنهائيات كأس العالم، ووصل للدور الـ16؛ علمًا بأن ماجد المهندس هو أحد المطربين المشهورين!