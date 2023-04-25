المثير والغريب مع "ChatGPT".. مطرب في أفضل تشكيل للمنتخب السعودي!

"الخليوي" كان أحد الركائز الأساسية في كأس العالم 1994م، وقت ما صعدت الكتيبة الخضراء لدور الـ16 لأول مرة في تاريخها، وهو الإنجاز الذي لم ينجح المنتخب السعودي في تكراره حتى يومنا هذا، وشارك كذلك في مونديال 1998م، بخلاف احتلاله المركز الرابع مع الأخضر في كأس القارات 1999م.