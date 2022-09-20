"إغاثي الملك" يوزع أكثر من 297 طناً من السلال الغذائية بمأرب اليمنية

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 297 طناً و460 كيلوغراماً من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجاً في مدينة مأرب ومديرية الوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 16,680 فرداً.
ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م الذي يُنفّذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.
كما نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمحافظة عدن ندوة بعنوان "محو الأمية أساس التنمية المستدامة وتطور الأوطان" ضمن مشروع الاستجابة لاحتياجات تنمية القدرات المحلية لتعليم طلاب محو الأمية وذوي الإعاقة.
وقُدم في الندوة عدد من أوراق العمل حول محو الأمية بين الواقع والمأمول ودور السلطات المحلية في الحد من الأمية، وتعليم الكبار في اليمن إلى أين، ودور الإعلام في الحد من انتشار الأمية.
ويأتي ذلك في إطار سعي المركز في دعم القطاعات الخدمية باليمن من خلال تنفيذ مشاريع وبرامج تعزز من مستوى الخدمات المقدمة للشعب اليمني الشقيق.