"إغاثي الملك" يوزع أكثر من 297 طناً من السلال الغذائية بمأرب اليمنية

وقُدم في الندوة عدد من أوراق العمل حول محو الأمية بين الواقع والمأمول ودور السلطات المحلية في الحد من الأمية، وتعليم الكبار في اليمن إلى أين، ودور الإعلام في الحد من انتشار الأمية.