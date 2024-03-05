"الندوة العالمية" تضع حجر الأساس لمدرسة تعليمية جديدة ببنجلاديش

وتُقام المدرسة بالتعاون مع جمعية بعثة الفتح الإسلامي في بنجلاديش وتتكون من عدة فصول دراسية وحجرات إدارية ودورات للمياه وبئر بمضخة كهربائية مع خزان للمياه وتأتي في إطار دعم الندوة العالمية لمسيرة التعليم في المناطق البعيدة والنائية وتوفير الفرصة لسكانها في تعليم أبنائهم.