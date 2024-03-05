"الندوة العالمية" تضع حجر الأساس لمدرسة تعليمية جديدة ببنجلاديش

وضعت الندوة العالمية للشباب الإسلامي حجر الأساس لمدرسة تعليمية جديدة في منطقة (فيني) ببنجلاديش والتي تبعد عن العاصمة دكا بـ(161) كم لتخدم أكثر من (300) أسرة من سكان المنطقة.
وتُقام المدرسة بالتعاون مع جمعية بعثة الفتح الإسلامي في بنجلاديش وتتكون من عدة فصول دراسية وحجرات إدارية ودورات للمياه وبئر بمضخة كهربائية مع خزان للمياه وتأتي في إطار دعم الندوة العالمية لمسيرة التعليم في المناطق البعيدة والنائية وتوفير الفرصة لسكانها في تعليم أبنائهم.
فيما ثمّن الأهالي جهود الندوة العالمية التنموية في بلادهم ورعايتها وتأهيلها للشباب من خلال ما تقدمه من برامج نوعية وهادفة.
وعبّر الأهالي عن شكرهم وامتنانهم للمملكة العربية السعودية حكومةً وشعبًا سائلين الله أن يديم عطاءها وخيرها ويحفظ أمنها ورخاءها واستقرارها.