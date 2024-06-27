جامعة جدة تعلن مواعيد القبول الإلكتروني للعام الجامعي 1446هـ

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة جدة، اليوم الخميس، عن مواعيد القبول الإلكتروني لبرامج البكالوريوس والدبلوم الانتظام للعام الجامعي 1446هـ، لجميع خريجي المرحلة الثانوية من جميع مناطق المملكة.
وأوضحت، أن القبول مباشر لجميع التخصصات، ويبدأ استقبال الطلبات من 7 حتى 14 يوليو 2024م، خلال بوابة القبول (adm.uj.edu.sa).
وقال عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عيسى السلمي: إن جميع إجراءات القبول إلكترونية، بدءًا من تقديم الطلب حتى إصدار الرقم الجامعي.
وأضاف: تتميز الجامعة هذا العام ببدء القبول في تخصص البصريات للطلاب والطالبات وتخصص الهندسة الصناعية للطالبات، بالإضافة للتخصصات النوعية المتوافقة مع سوق العمل (الذكاء الاصطناعي – الأمن السيبراني – اللغة الصينية – الإدارة الرياضية – اللوجستيات – تصميم الأزياء – التصميم الجرافيك – الإعلام الرقمي – القانون – التاريخ والآثار، وغيرها من التخصصات).
كما تقدم الجامعة برامج الدبلوم مجانًا، ضمن برامج الكلية التطبيقية، بالدراسة لمدة سنتين مع صرف مكافأة شهرية، تواكب سوق العمل السعودي، وتساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، مثل: "إدارة الفندقة والضيافة – إدارة المستودعات – الإرشاد السياحي – الإدارة الرياضية والترويحية – تكنولوجيا حماية البيئة وغيرها".
وتمنت الجامعة، كل التوفيق لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية هذا العام، مرحبةً بتلقي الاستفسارات على خدمة المحادثة الفورية لبوابة القبول أو حساب العمادة الرسمي.