جامعة جدة تعلن مواعيد القبول الإلكتروني للعام الجامعي 1446هـ

كما تقدم الجامعة برامج الدبلوم مجانًا، ضمن برامج الكلية التطبيقية، بالدراسة لمدة سنتين مع صرف مكافأة شهرية، تواكب سوق العمل السعودي، وتساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، مثل: "إدارة الفندقة والضيافة – إدارة المستودعات – الإرشاد السياحي – الإدارة الرياضية والترويحية – تكنولوجيا حماية البيئة وغيرها".