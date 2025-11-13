انطلاق مؤتمر ومعرض التوحد الدولي الثاني الاثنين القادم في الظهران

ويُعد المؤتمر، الذي تنظمه شركة شمعة التوحد، الحدث الأكبر في مجال اضطراب طيف التوحد على مستوى المنطقة، حيث يشهد مشاركة أكثر من 100 عارض، ويمتد إلى أكثر من 30 دولة مشاركة، إضافة إلى 100 متحدث من الأطباء والمختصين والخبراء في المجال من داخل المملكة وخارجها، بهدف تبادل الخبرات واستعراض أحدث الأبحاث والتقنيات والتجارب العالمية في مجال التوحد.