انطلاق مؤتمر ومعرض التوحد الدولي الثاني الاثنين القادم في الظهران

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، تنطلق يوم الاثنين الموافق 17 نوفمبر 2025 فعاليات مؤتمر ومعرض التوحد الدولي في نسخته الثانية، تحت شعار “خطوة نحو التمكين”، وذلك في معارض الظهران الدولية (الظهران إكسبو)، ويستمر حتى 19 نوفمبر 2025 بمشاركة محلية ودولية واسعة.
ويُعد المؤتمر، الذي تنظمه شركة شمعة التوحد، الحدث الأكبر في مجال اضطراب طيف التوحد على مستوى المنطقة، حيث يشهد مشاركة أكثر من 100 عارض، ويمتد إلى أكثر من 30 دولة مشاركة، إضافة إلى 100 متحدث من الأطباء والمختصين والخبراء في المجال من داخل المملكة وخارجها، بهدف تبادل الخبرات واستعراض أحدث الأبحاث والتقنيات والتجارب العالمية في مجال التوحد.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون المشترك ورفع جودة الخدمات المقدمة لأفراد اضطراب طيف التوحد، وتكريم الداعمين والمساهمين في مسيرة التنمية. كما يستهدف المختصين من الجهات الحكومية والأهلية، ومزودي الخدمات، والأسر، والباحثين، والأكاديميين، من خلال مناقشة محاور متعددة تشمل: التشخيص والتدخل المبكر، والدمج التعليمي والمجتمعي، والتدريب المهني، والتطورات الحديثة في تحليل السلوك التطبيقي، واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD)، والتغذية العلاجية وتأثيرها على الاضطرابات النمائية.