أسهمت بجناح تفاعلي.. "التأمينات الاجتماعية" تختتم مشاركتها في ملتقى "دراية"

ويعد ملتقى "دراية" ملتقى توعويًا وقائيًا تفاعليًا يضم أكثر من 60 جهة متخصصة من القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية لتوعية المجتمع والأفراد، ويهدف إلى تقديم كل ما فيه رفع جود الحياة لكافة شرائح المجتمع وغرس وتعزيز قيم المواطنة والوسطية.