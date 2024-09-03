"تعليم مكة" يستهدف 1100 موجه صحي وموجهة صحية بـ14 ورقة عمل في اللقاء الصحي الأول لعام 1446

نظّمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة "الشؤون التعليمية - تنمية القدرات؛ الشؤون الصحية المدرسية"، ملتقى "آفاق صحية لرؤية مستقبلية" للموجهين الصحيين والموجهات الصحيات في مدارس تعليم مكة، وذلك عبر برنامج "التيمز".
ويأتي ذلك ضمن التعاون الإيجابي المشترك بين الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، وفرع وزارة الصحة بمنطقة مكة المكرمة، وتجمع مكة الصحي.
وابتُدِى الملتقى بكلمة المساعد للشؤون التعليمية الدكتور علي الجالوق، قدم خلالها شكره وتقديره للجهات المشاركة في هذا الملتقى ودور كل جهة في التوعية بجوانب مهمة تساهم في رفع المستوى الصحي لدى أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات وجميع منسوبي المدرسة، مشيدًا بضرورة الاهتمام بالجانب الصحي؛ لما له من أثر في التحصيل المدرسي؛ حيث يعتبر الجانب الغذائي الصحي من المرتكزات الأساسية سواء داخل المدرسة أو خارجها، فينبغي رفع الوعي بأهمية التغذية السليمة وأهميتها، وكذلك الجانب النفسي والبدني، فلا يغفلان لأهميتهما في تكون شخصية الطالب وتحديد اتجاهاته وميوله، ولا نغفل التوعية بضرر الإكثار من ممارسة الأجهزة الإلكترونية وضررها الصحي على الطالب.
وأشاد الدكتور علي بدور الموجهين الصحيين والموجهات الصحيات بالمدارس، وجهودهم المبذولة في تعزيز صحة وسلامة المجتمع المدرسي، وضرورة التنسيق بين الموجه الصحي ومدير المدرسة والموجه الطلابيّ فيما يخدم أبناءنا وبناتنا ويقدم لهم خدمة صحية مميزة.
واستهدف الملتقى 1100 موجه صحي وموجهة صحية بمدارس "تعليم مكة" بـ14 ورقة عمل متنوعة المحاور والمواضيع؛ لتعزيز الوعي الصحي لدى منسوبي التعليم والتوعية الصحية المدرسية وتوفير الخدمات الصحية المدرسية وتوفير البيئة الصحية المدرسية، وتقديم البرامج الصحية للمجتمع والوقاية من الأمراض الموسمية والطارئة، ومراقبة سلامة تغذية الطلبة، وكذلك الوعي الصحي ودوره في تحسين الأنماط السلوكية لدى المجتمع المدرسي، وضرورة تنمية الثقافة الخاصة بصحة المجتمع.
وختم اللقاء بكلمة رئيس قسم الشؤون الصحية المدرسية بـ"تعليم مكة" محمد الصليمي، أوضح فيها ثراء التكامل الرائع بين وزارة التعليم ووزارة الصحة في برامج ومبادرات الصحة المدرسية ووضع خطة مشتركة، وأشاد من خلالها بجهود الموجهين الصحيين والموجهات الصحيات في المدارس والتعاون الدائم والمثمر، بإذن الله، وبين فرع وزارة الصحة بمنطقة مكة المكرمة وإدارة الصحة المدرسية بتجمع مكة الصحي مع الشؤون الصحية المدرسية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة.