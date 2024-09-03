"تعليم مكة" يستهدف 1100 موجه صحي وموجهة صحية بـ14 ورقة عمل في اللقاء الصحي الأول لعام 1446

وابتُدِى الملتقى بكلمة المساعد للشؤون التعليمية الدكتور علي الجالوق، قدم خلالها شكره وتقديره للجهات المشاركة في هذا الملتقى ودور كل جهة في التوعية بجوانب مهمة تساهم في رفع المستوى الصحي لدى أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات وجميع منسوبي المدرسة، مشيدًا بضرورة الاهتمام بالجانب الصحي؛ لما له من أثر في التحصيل المدرسي؛ حيث يعتبر الجانب الغذائي الصحي من المرتكزات الأساسية سواء داخل المدرسة أو خارجها، فينبغي رفع الوعي بأهمية التغذية السليمة وأهميتها، وكذلك الجانب النفسي والبدني، فلا يغفلان لأهميتهما في تكون شخصية الطالب وتحديد اتجاهاته وميوله، ولا نغفل التوعية بضرر الإكثار من ممارسة الأجهزة الإلكترونية وضررها الصحي على الطالب.