"سكني": أكثر من 62 ألف زائر لجناح سكني في معرض "سيتي سكيب 2024"

ويُعد معرض "سيتي سكيب العالمي"، الذي استقبل ما يزيد على 172 ألف زائر هذا العام، وأكثر من 400 جهة عارضة، أكبر حدث عقاري في العالم يجمع بين الشركات والجهات الحكومية والخاصة؛ لتقديم أحدث الابتكارات في مجال العقارات، ويُقام سنويًّا بمشاركة واسعة من روّاد القطاع العقاري حول العالم، كما يعتبر منصة رئيسية لعرض المشاريع والتقنيات المستقبلية التي تساهم في تطوير القطاع العقاري وتعزيز الابتكار فيه؛ حيث سجل خلال أيام المعرض تعاملات عقارية تجاوزت قيمتها 230 مليار ريال سعودي.