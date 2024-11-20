"سكني": أكثر من 62 ألف زائر لجناح سكني في معرض "سيتي سكيب 2024"

اختتم برنامج سكني مشاركته في معرض "سيتي سكيب العالمي 2024"، الذي أقيم خلال الفترة من 11-14 نوفمبر 2024 في الرياض، باستقباله لأكثر من 62 ألف زائر؛ حيث استعرض خدماته لكافة الزوار، سواء لغرض التملك أو الاستثمار من المواطنين والمقيمين، وقدم لهم العديد من العروض والهدايا الحصرية بالتعاون مع أكثر من 50 شريكًا في قطاعات التمويل والأثاث والأجهزة المنزلية، وغيرها.
وأتاح "سكني" من خلال جناحه في المعرض، أجهزة الخدمة الذاتية، والتي مكّنت الزوار من تحديد النطاق السعري والمشروعات المرغوبة، واختيار وحداتهم العقارية ودفع رسوم حجزها خلال دقائق، ووفرت هذه الأجهزة أسلوبًا جديدًا يمكّن أفراد الأسرة الزائرين من التشارك في استعراض الوحدات واتخاذ قرار الشراء.
وحقّق تطبيقُ سكني خلال أيام المعرض، أكثرَ من 65 ألف عملية تنزيل للتطبيق، فيما استقبلت منصة سكني أكثر من 51 مليون زيارة؛ إذْ تتيح منصات "سكني" الرقمية للأسر السعودية حجز الوحدات وسط رحلة سكنية متكاملة وميسرة واستكمال الإجراءات الخاصة بالتملك.
وأكّد "سكني" خلال مشاركته في معرض سيتي سكيب العالمي، التزامه المستمرّ بتقديم حلول مبتكرة تخدم تطلعات المستخدمين والمستثمرين على حدٍّ سواء، ويؤكّد سعيه الدائم لتعزيز قطاع الإسكان في المملكة من خلال توفير خدمات رقمية متقدمة وشراكات استراتيجية؛ إذْ تأتي هذه الخدمات في إطار المساهمة في رفع كفاءة السوق تماشيًا مع أهداف برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية السعودية 2030.
ويُعد معرض "سيتي سكيب العالمي"، الذي استقبل ما يزيد على 172 ألف زائر هذا العام، وأكثر من 400 جهة عارضة، أكبر حدث عقاري في العالم يجمع بين الشركات والجهات الحكومية والخاصة؛ لتقديم أحدث الابتكارات في مجال العقارات، ويُقام سنويًّا بمشاركة واسعة من روّاد القطاع العقاري حول العالم، كما يعتبر منصة رئيسية لعرض المشاريع والتقنيات المستقبلية التي تساهم في تطوير القطاع العقاري وتعزيز الابتكار فيه؛ حيث سجل خلال أيام المعرض تعاملات عقارية تجاوزت قيمتها 230 مليار ريال سعودي.