بطلنا العالمي يزيد الراجحي يسعى لحسم لقب بطولة السعودية تويوتا للمرة الخامسة على التوالي في باها جدة

شهد عام 2025 لحظات لا تُنسى في مسيرة يزيد الراجحي؛ فقد دوّن اسمه واسم وطنه في سجلات المجد بعد الفوز التاريخي في رالي داكار 2025، الذي اعتبره السعوديون انتصارًا يتجاوز حدود الرياضة ليصل إلى عمق الفخر الوطني. وفي الجهة الأخرى من الصورة، لم يخلُ الموسم من المنعطفات الصعبة. فقد تعرّض الراجحي لإصابة مؤلمة في الظهر خلال باها الأردن، إضافة إلى حادث قوي في إحدى الجولات، ما جعل الموسم مزيجًا بين الانتصارات الثقيلة والتحديات العميقة بين الأوجاع والعودة للمسار من جديد. ومع ذلك، أثبت الراجحي قدرته على العودة والمواصلة، ليصل إلى ختام الموسم بثبات واقتدار، مستعدًا لمرحلة جديدة من المنافسة العالمية.