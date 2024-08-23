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"الأرصاد" توضح تفاصيل الحالة المطرية في المدينة المنورة
قال إن كمية الأمطار بلغت 40 ملم
أوضح المتحدث الرسمي بالمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أنه وفقاً لما رصدته محطات المركز في المدينة المنورة، فإن أعلى سرعة للرياح بلغت 72 كم/س، وكمية الأمطار بلغت 40 ملم.
ووفقاً للمتابعة الآنية من فرع المركز بالمدينة المنورة ولأسباب جغرافية وعمرانية فإن المتوقع تجاوز سرعة الرياح 80 كم/س خاصة على المناطق الشرقية للمدينة المنورة ومنطقة الحرم النبوي، في حين تفاوتت كميات الأمطار ما بين 15 - 40 ملم كأعلى معدل تم تسجيله.
ونظراً لطبيعة المدينة وجغرافيتها والمواقع التي تشهد أعمالاً إنشائية، أكد المركز ضرورة اتخاذ إجراءات السلامة فيما يخص الأجسام المرتفعة في الشوارع والمناطق التي تشهد كثافة بشرية عالية، مشيراً إلى أنه مستعد لتوفير كافة المعلومات والبيانات الأرصادية والمناخية التي تحقق للجهات أهدافها في هذا الجانب.