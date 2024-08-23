"الأرصاد" توضح تفاصيل الحالة المطرية في المدينة المنورة

ونظراً لطبيعة المدينة وجغرافيتها والمواقع التي تشهد أعمالاً إنشائية، أكد المركز ضرورة اتخاذ إجراءات السلامة فيما يخص الأجسام المرتفعة في الشوارع والمناطق التي تشهد كثافة بشرية عالية، مشيراً إلى أنه مستعد لتوفير كافة المعلومات والبيانات الأرصادية والمناخية التي تحقق للجهات أهدافها في هذا الجانب.