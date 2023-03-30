في مشهد غير حضاري بالمجاردة .. شركات التوصيل تتخذ مواقف البلدية نقاطًا للتوزيع

في مشهدٍ غير حضاري يتكرر بشكلٍ يومي في محافظة المجاردة على يد شركات ومندوبي التوصيل؛ تجمع مندوبو الشركات ومؤسسات التوصيل في مواقف بلدية المجاردة وحديقة التعاون المجاورة التي تكتظ بسيارات العملاء ومركبات التوصيل والبضائع المتناثرة في الموقع أو المركبات وموثقة بـ"بوليصات شحن".