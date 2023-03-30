في مشهد غير حضاري بالمجاردة .. شركات التوصيل تتخذ مواقف البلدية نقاطًا للتوزيع

في مشهدٍ غير حضاري يتكرر بشكلٍ يومي في محافظة المجاردة على يد شركات ومندوبي التوصيل؛ تجمع مندوبو الشركات ومؤسسات التوصيل في مواقف بلدية المجاردة وحديقة التعاون المجاورة التي تكتظ بسيارات العملاء ومركبات التوصيل والبضائع المتناثرة في الموقع أو المركبات وموثقة بـ"بوليصات شحن".
وأبدى عدد من المواطنين استياءهم من استغلال شركات الشحن والتوصيل مواقف البلدية والحديقة عن طريق مندوبيها لتوصيل الطلبيات للعملاء.
ووصف الأهالي هذه الظاهرة بأنها تشوه بصري غير حضارية وغير نظامية كذلك، وتُسبب ازدحامًا للمواقف التي خُصصت للحديقة والمؤسسة الحكومية، حيث يجد الأهالي أنفسهم مضطرين لاستلام بضائعهم في الحديقة رغم دفع أجر التوصيل للشركات.
وطالب المواطنون بمنع شركات التوصيل من الاستخفاف بالعميل وتشويه المشهد الحضاري بهذا الشكل، موضحين أن بلدية المجاردة تسعى إلى تحسين المظهر الحضري ومحاربة التشوهات البصرية.