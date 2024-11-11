ولي العهد يبحث تطوير العلاقات الثنائية والتطورات في فلسطين ولبنان مع ملك الأردن

حضر اللقاء: الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري والوفد المرافق لملك المملكة الأردنية الهاشمية.