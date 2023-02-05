مركز الأمير سلطان لجراحة القلب بالقصيم: أجرينا 39 ألف إجراء طبي عام 2022

وأشار التجمُّع إلى أن الإجراءات غير التداخلية تتمثل في الفحوصات الفنية التشخيصية، كتخطيط القلب المتنقل (هولتر)، وأشعة الموجات الصوتية القلبية، ورسم تخطيط القلب والأشعة المقطعية القلبية، إضافة إلى ما يُعرف بمنظم ضربات القلب الدائم، والأشعة النووية للقلب، وقياس ضغط الدم المتنقل، وغيرها من الإجراءات المتبعة التي تشكّل أهمية كبيرة في تشخيص الحالة المرضية ووضع الخطة العلاجية المناسبة لها.