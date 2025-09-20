متدربات "التقنية الرقمية للبنات" يحصدن المركز الثالث في بطولة الروبوتات الصيفية 2025 بمكة

حصد فريق الكلية التقنية الرقمية للبنات بمكة المكرمة “Digital Stars” المركز الثالث في بطولة الروبوتات الصيفية 2025، التي نظمها الاتحاد السعودي للروبوت والرياضات اللاسلكية بالتعاون مع جامعة أم القرى، وذلك في منافسات “تحدي المسار السريع”.
وأقيمت البطولة يومي 17-18 سبتمبر الجاري بالمدينة الجامعية بالعابدية، وسط مشاركة واسعة من فرق الجامعات والكليات التقنية والمدارس، حيث تميز فريق “Digital Stars” بمهاراته العالية في البرمجة والتحكم ودقة التنفيذ.
وضم الفريق أربع متدربات متميزات هن: مروة سبعي، مريم الحجيلان، ميار الزهراني، وروان الصبياني، اللواتي أثبتن قدرتهن على المنافسة في أحد أصعب تحديات البطولة.
من جانبها، أعربت الدكتورة ابتهال العبلاني، رئيسة مركز البحث والابتكار التقني، عن فخرها بإنجاز المتدربات، مؤكدة أن الفوز يعكس تطور مستوى الكوادر النسائية في مجالات التقنية المتقدمة، ويمثل خطوة نحو مشاركات أوسع في المحافل المحلية والدولية.