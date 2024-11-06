بالمرصاد.. إحباط ترويج 6.6 كجم كوكايين بجدة وكمية من الحشيش بالشمالية

نفَّذت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عمليتَيْن منفصلتَيْن في محافظة جدة ومنطقة الحدود الشمالية، أسفرتا عن منع ترويج كمية من الكوكايين وكمية من الحشيش.
تفصيلاً، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية النيجيرية، ومقيم من الجنسية السودانية بمحافظة جدة؛ لترويجهم (8.6) كلجم من مادة الكوكايين المخدر، وجرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وفي الواقعة الأخرى، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنَيْن بمنطقة الحدود الشمالية لترويجهما مادة الحشيش المخدّر، وجرى توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أيّ نشاطاتٍ ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالرقم (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.