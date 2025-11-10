أمير المدينة يفتتح عيادات متخصصة بمستشفى المهد بقيمة 10 ملايين ريال ويطّلع على مشاريع صحية نوعية

واستمع أمير المنطقة خلال الافتتاح إلى شرحٍ موجز عن مكونات المشروع، الذي نُفّذ بالتعاون بين التجمع الصحي وإمارة المنطقة، وبمشاركة جمعية حياة الخيرية، ليُقام على مساحة 1,530 مترًا مربعًا، ضمن المبادرات النوعية الهادفة إلى تعزيز كفاءة القطاع الصحي بالمحافظة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعزّز القدرة التشغيلية للمرافق الصحية ويُلبّي احتياجات الأهالي وفق أعلى معايير الجودة والرعاية.