أمير المدينة يفتتح عيادات متخصصة بمستشفى المهد بقيمة 10 ملايين ريال ويطّلع على مشاريع صحية نوعية

افتتح الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، مبنى العيادات الخارجية بمستشفى المهد العام، بقيمة بلغت 10 ملايين ريال، وبطاقة تشغيلية تضم 23 عيادة متخصصة، وذلك في إطار دعم القطاع الصحي وتعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة لسكان المحافظة، بما ينسجم مع مستهدفات التحول الصحي أحد برامج رؤية السعودية 2030.
واستمع أمير المنطقة خلال الافتتاح إلى شرحٍ موجز عن مكونات المشروع، الذي نُفّذ بالتعاون بين التجمع الصحي وإمارة المنطقة، وبمشاركة جمعية حياة الخيرية، ليُقام على مساحة 1,530 مترًا مربعًا، ضمن المبادرات النوعية الهادفة إلى تعزيز كفاءة القطاع الصحي بالمحافظة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعزّز القدرة التشغيلية للمرافق الصحية ويُلبّي احتياجات الأهالي وفق أعلى معايير الجودة والرعاية.
وخلال جولته على العيادات الخارجية، اطّلع أمير المنطقة على استشارة طبية نُفّذت عبر تقنية “الطب الاتصالي”، والتي تعكس جاهزية المنظومة الصحية في توظيف التقنيات الحديثة لخدمة المرضى وتعزيز كفاءة الرعاية الصحية، كما شاهد سموّه عرضًا مرئيًا يتضمن المشاريع الصحية الجديدة بالمحافظة.
كما اطّلع على مشروع توسعة وتطوير أقسام الطوارئ في مستشفى المهد العام، الذي تبلغ سعته السريرية 13 سريرًا، إلى جانب مشروع المختبر المرجعي بطاقة استيعابية تصل إلى 10 آلاف تحليل مخبري لخدمة المحافظة والقرى والمراكز المجاورة.
وشملت الجولة أيضًا زيارة مشروع إحلال وتطوير الأجهزة الطبية التخصصية الحديثة بالمستشفى، ومشروع تطوير خدمات النقل الإسعافي والطبي، ومشروع أنظمة الأمن والسلامة.
من جهته، قدّم الرئيس التنفيذي لتجمع المدينة المنورة الصحي، عبدالرحمن الحربي، شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على دعمه واهتمامه المتواصل بالقطاع الصحي، معبّرًا عن امتنانه لما وصلت إليه منظومة الخدمات الطبية من مستوى يترجم اهتمام القيادة الرشيدة، ويلبّي تطلعات أهالي المنطقة، وذلك بمتابعة معالي وزير الصحة، رئيس مجلس إدارة شركة الصحة القابضة.
وبيّن الحربي أن المشاريع تهدف إلى رفع مستوى الرعاية الصحية للمواطنين، من خلال توفير عيادات متخصصة تُسهم في تلبية احتياجات المستفيدين، وخدمات طبية أساسية ومساندة تتماشى مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي.