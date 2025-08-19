"فلكية جدة": مثلث سماوي يتكوّن فجر الأربعاء

وبيّن أن التشكيل السماوي يحمل قيمة علمية بجانب جماله البصري، إذ يُعدُّ فرصة لدراسة حركة الأجرام السماوية على طول مسار البروج، والتفريق بين النجوم الثابتة والكواكب المتحركة والقمر، إضافة إلى فهم الفروق في شدة السطوع بين الكواكب، حيث يُعدُّ الزهرة عاكسًا قويًا لضوء الشمس بفضل غلافه الكثيف، بينما يظهر المشتري أقل لمعانًا رغم ضخامته لبعده الكبير عن الأرض.