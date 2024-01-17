"الجبير" يلتقي وزيرة ألمانية ويبحث معها التعاون في البيئة والتغير المناخي

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، وزيرة الدولة المبعوثة الخاصة للعمل المناخي الدولي في وزارة الخارجية الألمانية جنيفر مورغان، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، في مدينة دافوس السويسرية.
وجرى خلال اللقاء، بحث أوجه التعاون في مجالات البيئة والتغير المناخي، واستعراض مبادرات المملكة في هذا المجال خاصة مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر والجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن.
كما التقى "الجبير"، وزير خارجية مملكة النرويج إسبن بارث إيدي، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، في مدينة دافوس السويسرية.
وبحث الوزيران خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.