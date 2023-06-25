"بر الوديعة" توزع سقيا الماء والتمور على المسافرين عبر المنفذ الحدودي

وصرح مدير جمعية البر بالوديعة عبدالرحمن البريكي بالتعاون مع فريق الوديعة التطوعي تكفل بمهمة توزيع سقيا الماء والتمور على المسافرين في هذه الأجواء الحارة، حيث وزعت 800 كرتون ماء و250 كرتون تمر، وشهد المنفذ ازدحامًا ملحوظًا قرب إجازة عيد الأضحى المبارك شاكرًا سائر الجهات في تسهيل مهمة التوزيع.