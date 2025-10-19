المملكة تؤكد دعمها للمبادرات الدولية لمكافحة تدهور الأراضي والجفاف وتعزيز الاستدامة البيئية

وأضاف أن المملكة أحدثت تحولًا نوعيًا في تناول ومناقشة القضايا البيئية الدولية، وذلك من خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16)، في العاصمة الرياض أواخر عام 2024م، والذي حظي بأكبر مشاركة دولية في هذه الاتفاقية منذ اعتمادها، كما تبنى المؤتمر العديد من القرارات المهمة، من خلال إعلان الرياض، وخرج بأكثر من 35 قرارًا دوليًا؛ لتعزيز المحافظة على الأراضي الزراعية وأراضي المراعي، ودور المجتمعات المحلية، والبحث والتطوير والابتكار، وغيرها من المخرجات، إضافة إلى إطلاق نحو 40 مبادرة ضمن أجندة الرياض، من أبرزها، مبادرة شراكة الرياض العالمية من أجل الصمود في مواجهة الجفاف، والتي تستهدف تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الجفاف.