محليات

الرئيس التونسي يصل إلى المدينة المنوّرة

أمير المنطقة كان في استقباله بالمطار
الرئيس قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية
الرئيس قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية
واس
واس

وصل الرئيس قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية، إلى المدينة المنوّرة اليوم، لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وعلى صاحبيه -رضوان الله عليهما-.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وقائد منطقة المدينة المنوّرة اللواء ركن فهد بن سعود الجهني، ومدير شرطة المنطقة اللواء مظلّي عبدالرحمن بن عبدالله المشحن، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله برّي، وعدد من المسؤولين.

الرئيس التونسي
المدينة المنوّرة

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