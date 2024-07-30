"جودة الحياة": تسجيل "الفاو" في قائمة "اليونسكو" يعزز الحضور الثقافي للمملكة عالمياً

أكد الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة، خالد بن عبدالله البكر، أن تسجيل المنظر الثقافي لمنطقة الفاو الأثرية الواقعة بمنطقة الرياض في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، بوصفه موقعاً ثقافياً يمتلك قيمة عالمية استثنائية للتراث الإنساني، يعدّ إنجازاً مهماً يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بالمحافظة على تراث المملكة الإسلامي والعربي والوطني والتعريف به.
وأوضح "البكر" أن المواقع التراثية السعودية تحظى باهتمام وحرص قيادة المملكة - أيدها الله - مشيراً إلى أن هذا الاهتمام أسهم في نجاح تسجيل الموقع الثامن للمملكة لدى اليونسكو، ضمن جهود هيئة التراث وتوجيهات الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة مما يُترجم دور المملكة الريادي في خدمة التراث الإنساني العالمي المشترك، تحت مظلة رؤية المملكة 2030.
وأكد الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة على قيمة وأهمية التنوع الثقافي والتراثي الذي تزخر به المملكة، الذي سيشجع السياح والعلماء والباحثين على زيارة هذه المواقع، والتعرف عليها عن قرب، واكتشاف أبعاد تاريخية للتراث في المملكة، إذ سيسهم ذلك في رفع مستوى الأنشطة الثقافية في مدن المملكة، لتصبح مركزاً إقليمياً وعالمياً جاذباً للسياح والمهتمين من كل أنحاء العالم.
ويأتي تسجيل المنظر الثقافي لمنطقة الفاو الأثرية على قائمة التراث العالمي بعد محمية "عروق بني معارض" ومنطقة "حِمى" بنجران، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مضاعفة أعداد مواقع المدرجة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي إذ ستسهم بشكل رئيسي في تحقيق عدد من المؤشرات المتعلقة بقطاعي الثقافة والسياحة ومنها الإسهام في زيادة أعداد السياح إلى المملكة، وزيادة أعداد زوار المواقع المدرجة ضمن مواقع التراث الوطني واليونسكو للوصول إلى أكثر من 1.5 مليون زائر سنوياً لهذه المواقع.
يذكر أن تسجيل موقعي محمية "عروق بني معارض" و منطقة "حِمى" بنجران جاء ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة؛ تحقيقاً لهدف رؤية المملكة الإستراتيجي المسند إلى البرنامج والمعني بالمحافظة على تراث المملكة الإسلامي والعربي والوطني والتعريف به.