"جودة الحياة": تسجيل "الفاو" في قائمة "اليونسكو" يعزز الحضور الثقافي للمملكة عالمياً

وأكد الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة على قيمة وأهمية التنوع الثقافي والتراثي الذي تزخر به المملكة، الذي سيشجع السياح والعلماء والباحثين على زيارة هذه المواقع، والتعرف عليها عن قرب، واكتشاف أبعاد تاريخية للتراث في المملكة، إذ سيسهم ذلك في رفع مستوى الأنشطة الثقافية في مدن المملكة، لتصبح مركزاً إقليمياً وعالمياً جاذباً للسياح والمهتمين من كل أنحاء العالم.