مركز وقاء يكافح الجراد الصحراوي في محافظات رابغ وخليص والليث

وبين أن المساحات المعالجة من الجراد الصحراوي بلغت في محافظة رابغ "933" هكتارًا، وبلغت في محافظة الليث "643" هكتارًا، بينما شملت محافظة خليص بمساحة بلغت "460" هكتارًا، مؤكدًا استمرارية الجهود والأعمال لمكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة للحد من انتشاره من خلال التوسع في عمليات الاستكشاف، والاستباقية في مباشرة المواقع المصابة بالجراد؛ سعيًا لتعزيز الأمن الغذائي بحماية المحاصيل الزراعية من تداعياته.