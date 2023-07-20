للفصل الدراسي الأول لعام 1445هـ.. "جامعة الأميرة نورة" تفتح باب التسجيل لعدد من برامج الدبلوم الأكاديمية والتدريبية

وأتاحت الكليةُ التقديمَ على عدد من البرامج الأكاديمية، والتي تمنح درجة الدبلوم، تشمل: برنامج العلاقات العامة، وبرنامج إدارة الموارد البشرية، وبرنامج فن الطهي، وبرنامج اللغة الصينية للأعمال، بالإضافة إلى عدد من البرامج الأكاديمية بنظام "التعليم عن بعد"، تشمل: برنامج التسويق، وبرنامج البرمجة، وبرنامج المحاسبة، إلى جانب البرامج التدريبية في برنامج المبيعات، وبرنامج الأمن والسلامة المهنية، وبرنامج رعاية الطفولة المبكرة.