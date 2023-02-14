مستشفى سليمان الحبيب في الخبر يُقدم حلولًا متنوعة جراحية وغير جراحية لعلاج السمنة

من جانبه قال د. خالد مرزا استشاري الجراحة العامة والسمنة إن المراجعين يبدأون رحلة التخلص من السمنة وفق المعايير والمواصفات الدولية؛ حيث يتم إخضاعهم فور وصولهم لتشخيص دقيق، يشمل تحديد كتلة الجسم وقياس نسبة الدهون والعضلات، وكذلك السوائل في الجسم باستخدام جهاز Fat composition analysis، ومن ثم تُطرح للمريض الخيارات العلاجية التي تناسب حالته، من أبرزها تغيير النظام الغذائي، عبر اتباع برامج حمية غذائية تحت إشراف أخصائيات التغذية، لإنقاص الوزن بمعدل ثابت يتراوح بين "10 إلى 15%"، للتخلص من السمنة نهائيًّا بطريقة آمنة.. ومن الحلول غير الجراحية العلاجُ الدوائي وبالون المعدة Elipse المبرمج الذكي، الذي يساعد على فقدان "15" إلى "25" كجم خلال "4" أشهر.