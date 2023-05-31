رئيس الإحصاء: تعداد 2022 هو الأعلى دقةً والأكثر شمولية في تاريخ المملكة

أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم؛ اليوم، استكمال أعمال تعداد السعودية 2022 بنجاح.
وقال: لا يسعني إلا أن أشكر إخواني وأخواتي من مواطنين ومقيمين على تعاونهم ومشاركتهم، كما أشكر زملائي وزميلاتي في الهيئة العامة للإحصاء الذين بذلوا جهوداً كبيرة في إتمام أعمال التعداد.
وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها مختلف الجهات الحكومية، والذين كان لتعاونهم ومساهماتهم كبير الأثر في إتمام هذا المشروع الوطني المهم.
وأضاف "الإبراهيم": مشروع تعداد السعودية 2022 هو مشروع وطني مهم، حيث يوفر بيانات شاملة ودقيقة ستكون ركيزة أساسيّة للتخطيط واتخاذ القرارات، ورسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، بما يخدم المستهدفات الطموحة لرؤية السعودية 2030.
من ناحيته، قال رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد الدوسري: شارك في أعمال التعداد أكثر من 30 ألف باحث وباحثة، وشهد التعداد، ولأول مرة، مشاركةً واسعةً للمرأة السعودية في تنفيذ أعمال التعداد، شملت مختلف الأعمال من مناصب قيادية وصولاً إلى المساهمة في الأعمال الميدانية.
وأضاف: أسهمت التحولات الشاملة لرؤية السعودية 2030 في نجاح التعاون بين الهيئة والجهات الحكومية من خلال تطورات البنية التحتية الرقمية في المملكة، إضافة إلى الاستفادة من أحدث التقنيات، مثل الأقمار الاصطناعية وتقنية العد الذاتي وغيرهما من الابتكارات الحديثة.
وأردف: تعداد السعودية 2022 هو التعداد الرقمي الأول والأعلى دقةً والأكثر شمولية في تاريخ المملكة.