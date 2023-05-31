رئيس الإحصاء: تعداد 2022 هو الأعلى دقةً والأكثر شمولية في تاريخ المملكة

من ناحيته، قال رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد الدوسري: شارك في أعمال التعداد أكثر من 30 ألف باحث وباحثة، وشهد التعداد، ولأول مرة، مشاركةً واسعةً للمرأة السعودية في تنفيذ أعمال التعداد، شملت مختلف الأعمال من مناصب قيادية وصولاً إلى المساهمة في الأعمال الميدانية.