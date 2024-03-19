رمضان في مدينة "اللؤلؤ".. نقطة لقاء الحضارات في قلب مياه الخليج العربي

هي مدينة ساحلية نابضة بالحياة، تقع على الساحل الشمالي من الجزيرة الكبرى، وتتمتع بمزيج فريد من الحداثة والتاريخ، وتُعد مركزًا تجاريًّا وماليًّا مهمًّا في المنطقة، مع الحفاظ على تراثها العريق وثقافتها العربية الأصيلة.
إنها المنامة التي تستقبل شهر رمضان المبارك بالزينة من الأعلام والأضواء المتلألئة، والمساجد التي تعج بالذاكرين والمصلين، وفي أركانها ترى الرُّكع السجود، وبين جنباتها تشاهد الخاشعين.. الكل يبتغي رضا ربه، والاستفادة من الأجواء الربانية وفقًا لتشكيلات إسلامية مستوحاة من روحانية الشهر الفضيل؛ لإضفاء المزيد من الجمال والسكينة وخصوصية الشهر، مثل الفوانيس التي يتم تعليقها، والمجسمات بمذاق روحاني رمضاني.
فتح المسلمون المنامة في عام 628 ميلاديًّا في عهد الخليفة عمر بن الخطاب بعد معركة قصيرة مع الفرس؛ وأصبحت المنامة بعد ذلك جزءًا من الدولة الإسلامية، وشهدت ازدهارًا كبيرًا في مختلف المجالات.
وتتمتع المنامة بتاريخ غني، يمتد إلى آلاف السنين؛ إذ كانت مركزًا تجاريًّا مهمًّا على طريق الحرير.
واشتُهرت المنامة بصناعة اللؤلؤ، وصيد الأسماك، وصناعة السفن.. كما كانت مركزًا ثقافيًّا ودينيًّا مهمًّا في المنطقة.
وتُعتبر المنامة من أكثر مدن الخليج العربي تطورًا وحداثة؛ إذ تعد مركزًا تجاريًّا وماليًّا مهمًّا في المنطقة.
وتتمتع المنامة ببنية تحتية متطورة، وخدمات مميزة، ومرافق حديثة.
وتتمتع مدينة المنامة بتاريخ عريق ومهم على مَر العصور؛ فقد مَر عليها العديد من الحضارات بعد فتح الإسلام لها في عام 1345م، وسُميت بدولة المنامة في تاريخ الحضارة الإسلامية. بعد ذلك وقعت مدينة المنامة تحت الاحتلال البرتغالي في عام 1521م، ثم الفارسي، وكان هذا في عام 1602م حتى عام 1783م.
وتعتبر مدينة المنامة على مَر التاريخ المركز الاقتصادي الأكبر في مياه الخليج العربي، وكانت عاصمة اللؤلؤ، وصيد الأسماك، إضافة إلى بناء القوارب، ثم انتعشت التجارة والاقتصاد في مدينة المنامة على وجه التحديد عقب اكتشاف النفط.
ويعد رمضان شهرًا خاصًّا في المنامة؛ إذ تقام فيه العديد من الفعاليات الدينية والثقافية.. وتتزين شوارع المدينة بالأنوار، وتُفتح المساجد لاستقبال المصلين، وتُقام موائد الرحمن لإطعام الفقراء.. كما تقام العديد من الفعاليات الثقافية، مثل المسابقات القرآنية، والندوات الدينية. ولعل أبرز مظاهر الاحتفال هو مدفع الإفطار الذي له طقوس خاصة للغاية، وتتميز به المنامة عن غيرها من المدن الإسلامية.