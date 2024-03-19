رمضان في مدينة "اللؤلؤ".. نقطة لقاء الحضارات في قلب مياه الخليج العربي

وتتمتع مدينة المنامة بتاريخ عريق ومهم على مَر العصور؛ فقد مَر عليها العديد من الحضارات بعد فتح الإسلام لها في عام 1345م، وسُميت بدولة المنامة في تاريخ الحضارة الإسلامية. بعد ذلك وقعت مدينة المنامة تحت الاحتلال البرتغالي في عام 1521م، ثم الفارسي، وكان هذا في عام 1602م حتى عام 1783م.