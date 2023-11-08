فريق طبي بمستشفى جامعة المؤسس ينجح في إنهاء معاناة طفل مصاب بعيب خِلقي بالمريء

نجح فريق طبي في المستشفى الجامعي التابع لجامعة الملك عبدالعزيز بجدة في إنهاء معاناة طفل في الرابعة عشرة من العمر؛ يعاني عيبًا خِلقيًّا بالمريء؛ إذ أجرى المستشفى عملية جراحية غاية في التعقيد لهذا الطفل، تكللت بالنجاح -ولله الحمد-، وانتهاء معاناة الطفل الذي خضع لأكثر من تسع عمليات جراحية وتنظيرية في مراكز طبية أخرى.
وتم قبول حالة المريض ومتابعته، وإجراء تدخلات المناظير الطبية المتقدمة من دعامات وحقن وغيرها بواسطة الدكتور عماد الجحدلي، استشاري المناظير التداخلية. بعد ذلك تمت عملية جراحية أخرى للمريض بمكان التضييق والالتصاقات من العملية السابقة بواسطة ثلاث فِرق جراحية، وبمشاركة الدكتور أشرف مغربي استشاري جراحات الصدر، والدكتور هاني المرزوقي استشاري جراحات الأذن والحنجرة، والدكتور مراد الجفري استشاري جراحات الكبد والبنكرياس، والدكتورة وديعة باحاذق استشارية التخدير.
وبعد عملية معقدة في تجاويف الصدر والبطن والرقبة تمكنت الفِرق الجراحية من استئصال التضييق كاملاً، وعمل توصيلة جراحية جديدة، وتم الكشف عليها وسلامتها.. وبفضل من الله تعالى غادر المريض المستشفى بعد تماثُله للشفاء، ونهاية معاناة دامت سنوات عديدة.