فريق طبي بمستشفى جامعة المؤسس ينجح في إنهاء معاناة طفل مصاب بعيب خِلقي بالمريء

وبعد عملية معقدة في تجاويف الصدر والبطن والرقبة تمكنت الفِرق الجراحية من استئصال التضييق كاملاً، وعمل توصيلة جراحية جديدة، وتم الكشف عليها وسلامتها.. وبفضل من الله تعالى غادر المريض المستشفى بعد تماثُله للشفاء، ونهاية معاناة دامت سنوات عديدة.