للاستفادة من المساحات غير المستغلة.. "الحشاني" يدشّن "بهجة" بالشرقية
دشّن نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان إيهاب بن غازي الحشاني، اليوم، مشروع "بهجة" في المنطقة الشرقية، الذي يهدف لتحويل المساحات غير المستغلة إلى مناطق حضرية نشطة، وتطوير الحدائق والتدخلات الحضرية في المدن والمناطق السكنية لتحسين جودة الحياة والرفاهية للسكان، والإسهام في جعل 3 مدن سعودية ضمن أفضل 100 مدينة ملاءمةً للعيش على مستوى العالم، وذلك بحضور أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، وعدد من قيادات الوزارة والأمانة.
وأوضح أمين الشرقية أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مستدامة لتطوير وتنمية المدن، وهو استمرار لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال إيجاد مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر لوطن طموح عبر تعزيز مشاركة المجتمع وجعل المدن بيئة جاذبة للسكان والزوار، مشيرًا إلى أن الأمانة قامت خلال العالم الجاري بتحويل عدد من المساحات غير المستغلة إلى مناطق حضرية نشطة تلبي احتياجات المجتمع.
وبيّن أن الأمانة عملت على تحسين البنية التحتية في محافظات المنطقة بشكل عام، ما أسهم في تعزيز جاذبية المدن ورفع جودة الحياة والرفاهية للسكان، لافتًا إلى أن تلك الجهود تعكس الرغبة الحقيقية في تحقيق رؤية مستدامة لمدننا ومحافظاتنا، وتعزز مكانة المنطقة الشرقية كنموذج رائد في مجال أنسنة المدن.
وأفاد "الجبير" بأن الأمانة أسهمت في تحقيق مستهدفات مشروع بهجة من خلال الالتزام بتطوير 235 تدخلًا حضريًا و44 حديقة وساحة عامة ذات طابع ثقافي واجتماعي ورياضي وترفيهي في 2023، ما ساعد في بناء مجتمع حيوي داخل الأحياء السكنية.
وتسعى الوزارة من خلال إطلاق مشروع بهجة إلى توحيد جهود أمانات المناطق والبلديات في رفع جودة الحياة وتعزيز رضا ساكني المدن وزوارها، حيث يتضمن المشروع إنشاء وتجديد الحدائق والمتنزهات العامة وتوفير مناطق خاصة للأطفال، وتهيئة المواقع الحضرية لتعزيز الترابط والرفاه الاجتماعي وسط مجتمعات تحث على المشاركة في الرياضات المجتمعية؛ بما يمنح الأفراد الإحساس بروح الأشخاص من حولهم.
يُذكر أن الوزارة تهدف من خلال تدشين "بهجة" إلى استكمال إنشاء 7 آلاف حديقة و1500 تدخل حضري على مستوى مناطق المملكة بحلول عام 2030، حيث انطلق المشروع منتصف نوفمبر الماضي في منطقة مكة المكرمة عبر تنفيذ 126 حديقة في جدة وأكثر من 130 تدخلًا حضريًا في الطائف ومكة المكرمة خلال العام الجاري.