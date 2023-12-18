للاستفادة من المساحات غير المستغلة.. "الحشاني" يدشّن "بهجة" بالشرقية

دشّن نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان إيهاب بن غازي الحشاني، اليوم، مشروع "بهجة" في المنطقة الشرقية، الذي يهدف لتحويل المساحات غير المستغلة إلى مناطق حضرية نشطة، وتطوير الحدائق والتدخلات الحضرية في المدن والمناطق السكنية لتحسين جودة الحياة والرفاهية للسكان، والإسهام في جعل 3 مدن سعودية ضمن أفضل 100 مدينة ملاءمةً للعيش على مستوى العالم، وذلك بحضور أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، وعدد من قيادات الوزارة والأمانة.