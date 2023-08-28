بشهادة التاريخ.. اهتمام سعودي منقطع النظير بخدمة القرآن الكريم وحفظه ونشره

وتَمَيـز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بقوة تمسكه بتعاليم القرآن الكريم، وهذا الحرص لا يتعارض مع ما عُرف عنه من مواكبة كل جديد نافع لا يخالف الكتاب والسنة؛ فقد قال -حفظه الله- في أحد المحافل: "ولا نقبل بحال من الأحوال ما يخالف دستورنا الذي هو كتاب الله، أما ما ينفع الناس من أنظمة ومن أشياء لا تتعارض مع هذا الكتاب فأهلًا وسهلًا بها"، ومن هذا المنطلق دعم مشروع "خيركم" لتعليم القرآن الكريم عن بُعد بمبلغ ستة ملايين ريال، ثم تزين المشروع باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز فازداد المشروع جمالًا وبهاءً، فإضافة اسمه الكريم كإضافة قيمة نوعية للمشروع.