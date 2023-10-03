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"سعود الطبية" تُجري أول فحص أشعة صوتية للكلى والمثانة لطفل
باستخدام صبغة الفقاعات الدقيقة لتشخيص حالة الارتجاع البولي
نجح فريق طبي بقسم أشعة الأطفال في إدارة التصوير الطبي بمدينة الملك سعود الطبية، في عمل أول فحص أشعة صوتية للكلى والمثانة باستخدام صبغة الفقاعات الدقيقة، لتشخيص حالات الارتجاع البولي، لطفل يبلغ من العمر 6 أشهر يعاني من توسع في حوض الكلية.
وأوضحت "المدينة" أن هذا الفحص يتميز بعدم تعريض المريض وذويه والطاقم الطبي للأشعة السينية والتناظرية؛ وهو ما يسهل على ذوي المريض إمكانية حضور مثل هذا النوع من الفحوصات دون الحاجة إلى ارتداء واقي الأشعة؛ مما ينعكس على تحسين تجربة المريض وذويه.. ويعد هذا الإجراء الطبي أكثر أمانًا ودقة من الفحوصات المعتادة لتشخيص الحالات المرضية المماثلة.
وأكدت أن المدينة الطبية تُعَد الأولى في عمل هذا النوع من الفحوصات على مستوى المملكة ومن الأوائل على مستوى الشرق الأوسط.