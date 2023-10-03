"سعود الطبية" تُجري أول فحص أشعة صوتية للكلى والمثانة لطفل

وأوضحت "المدينة" أن هذا الفحص يتميز بعدم تعريض المريض وذويه والطاقم الطبي للأشعة السينية والتناظرية؛ وهو ما يسهل على ذوي المريض إمكانية حضور مثل هذا النوع من الفحوصات دون الحاجة إلى ارتداء واقي الأشعة؛ مما ينعكس على تحسين تجربة المريض وذويه.. ويعد هذا الإجراء الطبي أكثر أمانًا ودقة من الفحوصات المعتادة لتشخيص الحالات المرضية المماثلة.