خالد بن سلطان: المرأةُ السعودية قادرةٌ على المنافسة ولديها طموحات عالية

وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب الحفل الختامي لفعاليات رالي تبوك نيوم 2023م: "لقد أصبح لدينا في رياضة السيارات سعودياتٌ أصبحن اليوم بطلات للعالم في هذه الرياضة، وهناك إقبالٌ قويٌّ من المرأة للمشاركة في سباقات الاتحاد وفي السباقات العالمية، وذلك يدلُّ على تميُّزها وقدرتها وعزمها على خوض غمار المنافسة في رياضة الراليات التي تُعدُّ من أصعب وأشق الرياضات.