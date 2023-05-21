خالد بن سلطان: المرأةُ السعودية قادرةٌ على المنافسة ولديها طموحات عالية

أكّد رئيسُ مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله بن فيصل؛ أن المرأةَ السعودية قادرةٌ على المنافسة في مختلف المجالات، ولديها طموحات عالية جدًّا، وقد أثبتت ذلك في أكثر الرياضات مشقّةً وجهدًا.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب الحفل الختامي لفعاليات رالي تبوك نيوم 2023م: "لقد أصبح لدينا في رياضة السيارات سعودياتٌ أصبحن اليوم بطلات للعالم في هذه الرياضة، وهناك إقبالٌ قويٌّ من المرأة للمشاركة في سباقات الاتحاد وفي السباقات العالمية، وذلك يدلُّ على تميُّزها وقدرتها وعزمها على خوض غمار المنافسة في رياضة الراليات التي تُعدُّ من أصعب وأشق الرياضات.
ونوه إلى ما حظي به الرالي في نسخته الأولى التي تُمثّل الجولة الثانية من بُطولة السعودية تويوتا للراليات 2023، من دعم وتمكين سموّ وزير الرياضة للاتحاد، وإشرافه المباشر على الفعاليات التي يقيمها الاتحاد، كذلك دعم سموّ أمير منطقة تبوك غير المحدود، وتسخيره جميعَ الإمكانات لخدمة الرالي والمتسابقين فيه.
يُذكر أن الرالي الذي اختتمت سباقاته أمس بمدينة الملك خالد الرياضية؛ قد أقيم بالتعاون مع وزارة الرياضة، وبالشراكة مع الراعي الرسمي عبداللطيف جميل للسيارات، والراعي الاستراتيجي بنك الاستثمار السعودي.